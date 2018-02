PIAP: Trade Evening in Warschau

Zum 8. Mal veranstaltete der polnische Branchenverband PIAP am 22. Februar 2018 am Rande der RemaDays in Warschau seinen Trade Evening. Zahlreiche Mitgliedsunternehmen nahmen an dem Networking-Event im Stixx Bar&Grill Restaurant in der polnischen Hauptstadt teil, um bei gutem Essen und einem Glas Wein Kontakte zu pflegen und sich auszutauschen. Wie üblich ehrte der Verband im Rahmen der Veranstaltung Mitglieder, die ein Firmenjubiläum feiern. In diesem Jahr erhielten 19 Mitgliedsunternehmen eine Auszeichnung. Der PIAP konnte nach eigenen Angaben in den vergangenen Jahren zahlreiche neue Mitglieder hinzugewinnen und vertritt aktuell die Interessen von 170 Werbeartikelunternehmen.

www.piap-org.pl