terminic zum „Drucker des Jahres“ gekürt

Nachdem das Branchenmagazin Druck & Medien Ende letzten Jahres eine Shortlist mit je zehn Nominierten in fünf Kategorien veröffentlicht hatte, haben insgesamt rund 2.500 Leserinnen und Leser abgestimmt und terminic-Geschäftsführer Wolfgang Rolla du Rosey zum „Drucker des Jahres“ gewählt. Die Leser begründeten ihre Wahl u.a. mit der „hohen Qualität der Produkte, innovativem Denken“ sowie der „Beständigkeit eines Traditionsproduktes“ und hoben den fairen Führungsstil und die Tiefe der persönlichen Kundenbeziehungen von Wolfgang Rolla du Rosey hervor.

Auch terminic-Verkaufsleiter Huschke Rolla du Rosey, Sohn des Geschäftsführers, kann sich freuen: Er wurde in der Kategorie „Junge Wilde“ mit dem 1. Platz ausgezeichnet. Für ihn stimmten die Leser aufgrund seiner Kreativität, dem Einbringen neuer Ideen und seines „hervorragenden Umgangs mit Kunden“. Die Preisverleihung fand im Rahmen eines Gala-Abends in Kooperation mit der Messe drupa am 22. Februar 2018 in Düsseldorf statt.

