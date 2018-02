Ludwig 2018: HAPTICA® live ‘18 unterstützt Bonner Mittelstand

Zum zweiten Mal begleitet die HAPTICA® live in diesem Jahr als Sponsor Unternehmen des Bonner Mittelstandes im Wettbewerb um den „Ludwig 2018“: Die IHK Bonn/Rhein-Sieg und die regionale Servicestelle Bonn der Oskar-Patzelt-Stiftung suchen bereits im sechsten Jahr Unternehmen aus der Region Bonn/Rhein-Sieg, die sich den Herausforderungen des Wettbewerbs „Großer Preis des Mittelstandes“ sowie des regionalen Zusatzpreises „Ludwig“ stellen. Beim Nominierungsabend am 21. Februar 2018 in den Räumen der IHK Bonn/Rhein-Sieg stellten sich die 16 Kandidaten vor, die in verschiedenen Kategorien – u.a. regionales Engagement, Marketing und Nachhaltigkeit – sowie als Gesamtsieger antreten. 2018 sind zudem erstmals drei Unternehmen für die Sonderkategorie „Unternehmensnachfolge“ nominiert.

Am Nominierungsabend – moderiert von Christine Lötters von der regionalen Servicestelle SC Lötters und Michael Pieck, Pressesprecher der IHK Bonn/Rhein-Sieg – wurde die ganze Kreativität und Vielfalt mittelständischer Wirtschaft sichtbar: Von der Ballettschule über das Reisebüro bis zum Schlachthaus reichte die Unternehmenspalette, von 3D-Visualisierungen über Umwelttechnik und IT-Beratung bis hin zu Papier aus Gras die Palette der Produkte und Dienstleistungen.

Bis zum 15. April haben die 16 Anwärter nun Zeit, ihre Wettbewerbsunterlagen einzureichen, am 14. Juni 2018 werden die Gewinner in der Rhein-Sieg-Halle in Siegburg bekannt gegeben.

www.sc-loetters.de/gpdm-ludwig/der-ludwig

Fotos: Brit München, © WA Media; Jo Hempel