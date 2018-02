Rüppner-Hausmesse: Bewährter Branchentreff

Am 26. Februar 2018 lockte eine Veranstaltung in den Osten Deutschlands, die für viele seit Jahren zum festen Bestandteil des Messereigens zählt: Werbemittel Rüppner lud zur Produktschau nach Weimar. Schauplatz war der Goethesaal des Leonardo Hotels, das sich als gut erreichbare Location in der Klassikerstadt bewährt hat. Dabei zeigten sich die Werbeartikelspezialisten aus Braunsbedra gemeinsam mit 21 langjährigen Lieferantenpartnern als eingespieltes Team, das eisigen Temperaturen, Schneetreiben und Grippewelle zum Trotz gewohnt professionell Neuheiten der haptischen Werbung präsentierte. Neuer Programmpunkt des Traditionsevents und zusätzlicher Besuchermagnet waren die Vorträge von GWW-Präsident Frank Dangmann zur Wirkmacht des Werbeartikels und ein Vortrag, der sich gezielt an Berufsschüler der Fachrichtung Kauffrau/-mann für Büromanagement richtete. Letztere beschäftigen sich im Rahmen ihrer Ausbildung u.a. mit dem Bereich Marketing und wurden von Rüppner eingeladen, um sie für das Thema haptische Werbung zu sensibilisieren.

Nach offiziellen Angaben nutzten 107 Besucher aus 80 Unternehmen die Gelegenheit, die ausgestellten Produkthighlights zu begutachten und vor Ort über geplante Projekte und Marketingmaßnahmen zu sprechen. Aussteller und Veranstalter äußerten sich positiv über intensive Gespräche und die gewohnt familiäre Atmosphäre.

Ein ausführlicher Bericht folgt in den Werbeartikel Nachrichten Nr. 372 (29. März 2018).

// Claudia Pfeifer

Fotos: Claudia Pfeifer, © WA Media; Werbemittel Rüppner