Plastolan schließt Betrieb

Die Plastolan GmbH, Lippstadt, ist zahlungsunfähig – das Insolvenzverfahren wurde bereits am 28. Dezember 2017 vom Amtsgericht Paderborn eröffnet. Zum Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Dr. Wolfgang Köhler bestellt. Einen Namen in der Werbeartikelbranche hatte sich Plastolan mit einem breiten Sortiment an Kunststoffartikeln aus eigener Herstellung gemacht. Erst im letzten Jahr konnte das 1977 von Klaus Langenbach als Fabrik für Werbe- und Geschenkartikel gegründete Unternehmen sein 40-jähriges Bestehen feiern. Nun muss der Betrieb schließen.

www.plastolan.de