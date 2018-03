52. Cadeaux und unique 4+1: Erfolgreiche Frühjahrsausgabe

Vom 3. bis zum 5. März 2018 ging in Leipzig die 52. Ausgabe der Cadeaux – Fachmesse für Geschenk- und Wohntrends – über die Bühne. Rund 390 Aussteller und Marken zeigten auf der Cadeaux Leipzig die Trends für die kommende Saison, parallel dazu präsentierten 85 Aussteller auf der unique 4+1 (über 30 mehr als im Vorjahr) ihre Innovationen. Mit 11.800 Besuchern konnten die Fachveranstaltungen das Ergebnis vom Frühjahr 2017 (11.400 Besucher) übertreffen. „Die positive Konsumstimmung in Deutschland spiegelte sich auf der Messe deutlich wider“, kommentiert Martin Buhl-Wagner, Geschäftsführer der Leipziger Messe. „Sowohl die gestiegene Besucherzahl als auch das rege Orderverhalten zeigten, dass die Branche optimistisch auf die kommende Saison schaut. Für den Fachhandel in Mitteldeutschland ist und bleibt die Cadeaux Leipzig die erste Adresse, um sich über Neuheiten und Trends zu informieren und das Sortiment fürs eigene Geschäft zusammenzustellen.“

Frühlings-Flair prägte die Cadeaux, auf der wie gewohnt Produkte aus den Bereichen Wohnaccessoires, Kunsthandwerk und Erzgebirge, Floristik, Gedeckter Tisch und Gourmet-Geschenke, Papeterie und Hobby sowie Wellness gezeigt wurden. Zu den Trendthemen gehörten Individualität, Ruhe und Geborgenheit, im Farbenbereich dominieren aktuell Natur- und Pastelltöne. Mit Papageien und Flamingos, Ananas und Strelitzien sowie einer Palette aus bunten Farben lässt sich der Sommer auch in diesem Jahr tropisch inspirieren.

Wie man alltägliche zu ganz persönlichen Produkten macht, demonstrierten die Aussteller auf der unique 4+1. Vorgestellt wurden moderne Technologien zum Bedrucken, Gravieren, Besticken und Folieren, aber auch traditionelle Handwerke wie Glasgravur und Zinngießen. An vielen Ausstellungsständen konnten die Fachbesucher die Maschinen und Verfahren live erleben und ausprobieren. Weitere Inspirationen für praktische Anwendungen sowie erfolgreiches Marketing lieferte das Vortragsprogramm der Messe.

Vom 1. bis zum 3. September 2018 findet die nächste Cadeaux Leipzig statt, dann parallel zur Uhren- und Schmuckmesse Midora.

www.cadeaux-leipzig.de

www.unique-leipzig.de

Bildquelle: Leipziger Messe