Hallbauer Werbeartikelmesse: Heimspiel in Leipzig

Dem Zweijahresrhythmus treu bleibend, lud Hallbauer Exklusivwerbung, Leipzig, seine Kunden am 28. Februar 2018 zu einer Produktschau in die Red Bull Arena ein. Unter dem Motto „Faszination ist unsere Stärke“ demonstrierten 31 Werbeartikellieferanten im VIP-Bereich der Heimspielstätte des Fußballbundesligisten RB Leipzig, dass haptische Botschafter im Marketing in der 1. Liga spielen. 250 Besucher von 150 Unternehmen nahmen nach offiziellen Angaben Produktneuheiten in Augenschein, orderten Standardware nach und informierten sich über die Veredelungsmöglichkeiten der präsentierten Artikel.

Fußballinteressierte Gäste schnupperten nicht nur beim Gang auf die Zuschauertribünen Stadionluft, sondern konnten auch an Führungen teilnehmen, die u.a. einen Blick in die Mannschaftskabinen der „Roten Bullen“ erlaubten. Voraussetzung für die Teilnahme an den halbstündigen Exkursionen war die Abgabe einer ausgefüllten Stempelkarte. Analog zu den 22 Spielern, die bei einem Fußballmatch auf dem Platz stehen, konnten die Gäste mit den am Eingang verteilten Karten an den Ständen insgesamt 22 Punkte sammeln. Nicht zuletzt trat das Hallbauer-Team passend zur Location in roten Fußballtrikots auf.

Ein ausführlicher Bericht folgt in den Werbeartikel Nachrichten Nr. 372 (29. März 2018).

// Jasmin Oberdorfer

www.hallbauer-werbeartikel.de

Fotos: Jasmin Oberdorfer, © WA Media