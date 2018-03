HAPTICA® live ‘18: Der Countdown läuft

Nur noch zwei Wochen bis zum 21. März: Dann rückt die HAPTICA® live ’18 im World Conference Center Bonn wieder den Werbeartikel in den Mittelpunkt. Einen Tag lang stehen konkrete Produktideen und gelungene Umsetzungsbeispiele des haptischen Marketings im Fokus der Veranstaltung – und das auf vielfältige Weise: bei den drei Sonderschauen, dem hochkarätig besetzten Vortragsprogramm, bei der Verleihung des Promotional Gift Award mit anschließendem Sektempfang und nicht zuletzt bei den Produktpräsentationen der mehr als 180 Aussteller. Wer seinen Besuch planen und sich im Vorfeld einen Überblick über die Veranstaltung und das genaue Programm verschaffen möchte, sollte sich den HAPTICA® live Eventguide nicht entgehen lassen, der jetzt auch als ePaper erhältlich ist. Die Printversion wird am 21. März am Empfang und am Stand von WA Media (F, F2) ausliegen. Alle aktuellen Informationen zur Veranstaltung sind zudem in der HAPTICA® live-App verfügbar.

Die HAPTICA® live ’18 öffnet am 21. März 2018 von 9.00 bis 17.30 Uhr ihre Tore. Der Besuch ist kostenfrei, es ist lediglich eine Anmeldung erforderlich unter: www.haptica-live.de/#_anmeldung . Veranstalter ist das Kölner Verlagshaus WA Media, Herausgeber der Fachmagazine Werbeartikel Nachrichten und eppi magazine, der Industriemagazine HAPTICA® und Promotion Products sowie Ausrichter des Promotional Gift Award.

www.haptica-live.de