marke|ding| Schweiz: Buchstäblich ein voller Erfolg

Keine Frage – die konzeptionellen Änderungen für die diesjährige Ausgabe der marke|ding| Schweiz haben der Veranstaltung sehr gut getan. Neuer Austragungsort, moderne Location, kompakte Eintages-Veranstaltung – all das kam bei Besuchern und Ausstellern gut an, die Messe war ein voller Erfolg. „Wir hatten mit den sieben Trägeragenturen, die an ihren Ständen im Foyer ihre Kunden begrüßten, insgesamt 74 Aussteller hier in der Samsung Hall Zürich“, erklärt Veranstalter Michael Mätzener, der sichtlich zufrieden mit dem – von Besuchern und Ausstellern vielfach gelobten – Event war.

Der Umzug von Luzern nach Zürich und aus einer nüchternen Messehalle in ein modernes Eventzentrum mit entsprechenden Möglichkeiten – auffallend: der riesige Screen und die raffinierten Lichteffekte – haben sich offenbar positiv ausgewirkt: Die Aussteller – es wurde ein guter Mix an Anbietern haptischer Werbung geboten – wurden namentlich in den ersten Stunden des Messetages am 6. März d.J. beinahe überrannt. „Man war quasi pausenlos im Gespräch mit kompetenten Besuchern, die konkrete Anfragen hatten. Eine Vielzahl namhafter Firmen ist offenbar in unmittelbarer Nachbarschaft zur Location angesiedelt“, so Bernd Adler, Kalfany Süße Werbung.

Es herrschte eine gelöste, freundliche Atmosphäre, und das nicht nur in der Lounge, wo die Besucher relaxen und den – guten – kostenfreien Kaffee und Snacks genießen konnten. Gut besucht war auch das Vortragsprogramm, das sich mit Themen rund um die haptische Werbung befasste. „Wir konnten insgesamt 972 Besucher zählen, das ist wirklich ein voller Erfolg und eine Bestätigung unseres Konzepts für dieses neuartige Event für haptische Werbung in der Schweiz“, resümiert Mätzener. Zur Zweitages-Veranstaltung in Luzern im vergangenen Jahr waren nach offiziellen Angaben 850 Besucher gekommen.

Bemerkenswert waren auch die abwechslungsreichen Stände, keineswegs immer Einheitsstände, sondern oft recht aufwendig und mit Liebe zum Detail inszenierte Präsentationen. Auch die durchdachte Aufplanung der Veranstaltung unterstrich die professionelle und intelligent umgesetzte Konzeption der marke|ding| Schweiz. Die nächste Ausgabe findet in 2019 wieder in der Samsung Hall Zürich statt, der genaue Termin wird noch bekannt gegeben.

Ein ausführlicher Bericht zur diesjährigen Veranstaltung folgt in den Werbeartikel Nachrichten Nr. 372 (29. März 2018).

// Michael Scherer

www.markeding-schweiz.ch

Fotos: Michael Scherer, © WA Media