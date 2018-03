prosigno feiert Jubiläum

Am 23. Februar 2018 hat prosigno, Bielefeld, sein fünfjähriges Bestehen gefeiert. 55 geladene Gäste waren gekommen, um den 2013 gegründeten Integrationsbetrieb hochleben zu lassen. In der engen Zusammenarbeit mit dem Bielefelder Werbetaschenspezialisten Halfar, auf dessen Firmengelände prosigno angesiedelt ist, hat sich das Unternehmen insbesondere auf die Veredelung von Werbeträgern wie Taschen, Rucksäcken und Schirmen im Siebdruck spezialisiert.

In einer kurzen Rede dankten die Halfar-Geschäftsführer Kathrin Stühmeyer-Halfar und Armin Halfar der Lebenshilfe Bielefeld e.V. und v.a. den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von prosigno für ihre Arbeit in den letzten fünf Jahren. Die mittlerweile 20 Mitarbeiter, davon neun auf einem Integrationsarbeitsplatz, bedruckten im vergangenen Jahr fast eine Million Teile. Durch ihre erfolgreiche Arbeit bereichere prosigno die Unternehmenslandschaft im Großraum Bielefeld und leiste so einen erheblichen Beitrag zur Inklusion.

www.halfar.com