VÖW: Glasklare Einblicke bei Riedel

Buchstäblich glasklare Einblicke gewannen am 1. März 2018 die Teilnehmer der VÖW Event Academy bei Riedel in Kufstein. An der vom Verband österreichischer Werbemittelhändler (VÖW) organisierten Reise durch die „Welt des Glases und der Sinne“ nahmen rund 20 Werbeartikelhändler teil. Die bei Riedel in traditioneller Handwerkskunst mundgeblasenen und von Hand hergestellten Weingläser stehen weltweit für Qualität, Stil und Eleganz und werden u.a. als exklusive Werbepräsente eingesetzt.

Christian Kraus, Geschäftsführer Vertrieb für Riedel/Spiegelau/Nachtmann, führte die VÖW-Mitglieder durch das neue Glaskabinett, machte sie mit der Vielfalt des Werkstoffs vertraut und informierte dabei über die bewegte Geschichte des 1756 gegründeten Familienunternehmens. Bei der anschließenden Glashüttenbesichtigung drehte sich alles um die Fertigung der hochwertigen Gläser. Zum Abschluss des Events konnten die Teilnehmer beim Weinglas-Tasting Dekanter und Gläser ausprobieren und sich selbst von den kunstvollen Handwerksstücken überzeugen.

www.werbeartikelhaendler.at