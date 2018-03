Promoswiss: Newsweek Schweiz & PSF Forum

Am 20. Juni 2018 findet unter der Ägide des Schweizer Branchenverbandes Promoswiss in Kooperation mit dem deutschen Gesamtverband der Werbeartikel-Wirtschaft (GWW) die erste Ausgabe der Newsweek Schweiz statt. Die Vorbereitungen laufen schon jetzt auf Hochtouren, zehn namhafte Schweizer Werbeartikelunternehmen, die als Trägeragenturen die Messe mitgestalten und mit Countern vor Ort vertreten sind, konnte der Promoswiss bereits verpflichten.

Die Newsweek Schweiz tagt in der Umweltarena in Spreitenbach bei Zürich, wo am Tag zuvor auch das PSF Forum stattfindet. Die verkehrstechnisch günstig gelegene Location hat für beide Veranstaltungen die optimale Größe und bietet den Besuchern 500 kostenlose Parkplätze sowie ein professionelles Catering. Am Abend des 19. Juni findet hier, im Anschluss an das PSF Forum, zudem die traditionelle Promoswiss Night mit Galadinner und der Verleihung der Promoswiss Awards statt. Diese „Nacht des Werbeartikels“ gilt in der Schweiz als ein Muss, die Aussteller sind dabei Gäste des Schweizer Verbandes und können kostenlos Produkte für den Promoswiss Award einreichen. Anmeldeschluss ist der 18. Mai 2018.

Rund 50 nationale und internationale Werbeartikellieferanten haben nach Angaben des Promoswiss bereits ihre Teilnahme am PSF Forum und der Newsweek Schweiz zugesagt und profitieren dabei von einem attraktiven Kombi-Angebot. Anbieter haptischer Werbung, die noch an den beiden hochkarätigen Events der Schweizer Werbeartikelbranche als Austeller teilnehmen möchten, können sich unter www.psf-forum.ch anmelden oder unter sekretariat@promoswiss.ch Kontakt zum Organisationsteam aufnehmen.

www.promoswiss.ch