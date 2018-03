Salzburg Schokolade feiert 120-jähriges-Jubiläum

120-jähriges Bestehen feiert der österreichische Süßwarenhersteller Salzburg Schokolade, A-Grödig. 1897 als Rajsigl Chocolade-, Canditen- und Bisquit-Fabrik in der Rupertstraße in Salzburg gegründet, beschäftigte das Unternehmen schon damals bis zu 240 Mitarbeiter. Nach dem Zweiten Weltkrieg erfolgte die Neueröffnung in der Vierthalerstraße, 1948 wurde aus Platzgründen eine Dependance in Grödig bei Salzburg gegründet, wohin 1956 schließlich der komplette Betrieb übersiedelte. Zu den wichtigsten Innovationen des Standortes zählt seit 1967 die industrielle Produktion der echten, runden Salzburger Mozartkugel nach einem patentierten Verfahren, die hier bis heute exklusiv für die Marke Mirabell von Mondelez hergestellt wird. Vor zwei Jahren wurden die neuen Marken „Maria Theresia“ und „Salzburg Confiserie“ gelauncht – beides vielversprechende Innovationen im Premium-Pralinen-Segment. Zum Produktsortiment gehören außerdem die österreichische Süßwaren-Ikone Bobby-Riegel, aber auch hauchdünne Waffel-Produkte, Dragee-Spezialitäten, Halbfabrikate wie Couverturen, Fettglasuren und Fondant u.v.m.

Seit 2014 wird Salzburg Schokolade von Mehrheitseigentümer Dr. Philipp Harmer und dem geschäftsführenden Gesellschafter Christian Schügerl gemeinsam geleitet. Nach wie vor produziert das Unternehmen ein breites Produktportfolio für den in- und ausländischen Lebensmitteleinzelhandel, für Gastronomie, Großhandel, Gewerbe und Private Labels. Zur Unternehmensgruppe gehört ein Co-Packing Werk im tschechischen Plana, das maßgeschneiderte Verpackungslösungen für Lebensmittel anbietet.

www.schoko.at