Multigate: Neueröffnung und Erweiterung

Am 8. März 2018 feierte die Wiener Multigate Handelsgesellschaft m.b.H. gemeinsam mit Kunden, Vertretern aus Politik und Wirtschaft sowie Freunden des Familienunternehmens die Eröffnung des neuen Firmenstandortes in der Wiener Innenstadt. Die geschichtsträchtigen Räumlichkeiten am Wiener Fleischmarkt wurden in einer 16-wöchigen Umbauphase modernisiert und mit funktionalen Arbeitsplätzen ausgestattet, die kurze Kommunikationswege ermöglichen und die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit vereinfachen. Großzügige Lounge-Bereiche und moderne Präsentationsmöglichkeiten runden das stilvolle Ambiente ab.

In seiner Begrüßungsrede vor rund 200 Gästen bedankte sich Multigate-Geschäftsführer Werner Keltscha für das Vertrauen seiner Kunden und Partner und betonte das große Potenzial des Standortes: „In unserem neuen Büro zeigt sich das dynamische Arbeitsumfeld unseres Unternehmens: Offene Kommunikation, Innovation und gemeinsame Kreativität stehen im Mittelpunkt. Damit sind optimale Rahmenbedingungen für weiteres Wachstum geschaffen worden.“ Als Vertreter des SK Rapid Wien Business-Clubs, in dem Multigate Partner ist, moderierte Helge Payer – ehemaliger Fußballprofi und Torwarttrainer beim Sportklub Rapid – ein Fußballquiz und verteilte Autogramme. Für musikalische Unterhaltung sorgte Opernsängerin Qin Long, und Dompfarrer Toni Faber führte eine feierliche Bürosegnung durch. Im Rahmen der Feierlichkeiten erfolgte außerdem eine Spendenübergabe an die St. Anna Kinderkrebsforschung, eine Spezialeinrichtung, die seit Jahren von Multigate unterstützt wird.

Nicht zuletzt wurde passend zum Neustart im 1. Wiener Bezirk die strategische Neuausrichtung der Fullservice-Agentur vorgestellt: Ab sofort ergänzen Leistungen in den Bereichen Live-Marketing, konzeptionelle Markenkommunikation und visuelle Strategien das Angebotsportfolio der Agentur. „Die neue Business Unit Live-Marketing wurde mit dem Ziel eingeführt, Markenerlebnisse im Alltag zu schaffen und damit unser sehr erfolgreiches haptisches Kerngeschäft zu erweitern“, so Multigate-Geschäftsführer Daniel Keltscha. „Das Konzept funktioniert und wird vom Markt sehr gut angenommen, somit sehe ich eine äußerst positive Weiterentwicklung von Multigate in den kommenden Jahren.“

Ein Interview mit Werner und Daniel Keltscha über die Neupositionierung von Multigate folgt in den Werbeartikel Nachrichten Nr. 372 (29. März 2018).

Die neuen Kontaktdaten lauten:

Multigate Handelsgesellschaft m.b.H.

Fleischmarkt 3-5/Top 16

A-1010 Wien

Tel.: +43/1318/55220

Fax: +43/1318/5522900

office@multigate.at

www.multigate.at

Fotos: Bonkers