Myvendo Fair: Erfolgreiche 2. Ausgabe

Zum zweiten Mal fand am 7. und 8. März 2018 im dänischen Odense die Myvendo Fair statt. Die im vergangenen Jahr erstmals veranstaltete Messe ist eine Initiative des Unternehmens Myvendo und hat das Ziel, eine neue Veranstaltung in Dänemark zu installieren, die sich ausschließlich haptischer Werbung widmet. Laut Angaben von Myvendo-Gründer Ole Larsen präsentierten sich im Odense Congress Center – zentral auf der Insel Fünen in der Mitte des Landes gelegen – 93 Aussteller (2017: 65 Aussteller), darunter zahlreiche internationale Unternehmen, an z.T. aufwendig inszenierten Ständen. Auffällig hoch war der Anteil an Textilanbietern, auch Sweets und Snacks sowie Designartikel bildeten starke Schwerpunkte. Die Besucher wurden über einen Rundgang durch die Ausstellung geleitet, mehrere Sonderflächen setzten ausgewählte Neuheiten der Aussteller ansprechend in Szene. Insgesamt war die Messe mit viel Liebe zum Detail konzipiert worden.

Offizielle Besucherzahlen standen bei Redaktionsschluss noch nicht fest. Zur Premiere der Myvendo Fair im vergangenen Jahr waren nach offiziellen Angaben rund 550 Besucher aus dem vorwiegend dänischen Werbeartikelhandel erschienen, es ist wahrscheinlich, dass diese Zahl erneut erreicht, wenn nicht getoppt wurde. Viele Aussteller lobten die Qualität der Kontakte und die Organisation durch das Veranstalterteam. Die Networking-Party am ersten Messeabend bildete das Rahmenprogramm.

2019 will Larsen die Ausstellerzahl nach eigenen Angaben deutlich erhöhen und in eine größere Halle umziehen. Damit ist die Myvendo Fair auf dem besten Weg, sich zu einer der bedeutendsten Branchenmessen im skandinavischen Raum zu entwickeln.

Ein ausführlicher Bericht folgt in den Werbeartikel Nachrichten Nr. 372 (29. März 2018).

// Till Barth

www.myvendofair.dk

Fotos: Till Barth, © WA Media