Bartenbach Werbemitteltag: Volltreffer für Ideen

Der Werbemitteltag von Bartenbach am 8. März 2018 in Mainz war eine runde Sache. Und das lag nicht nur an dem Thema Fußball, das sich angesichts der bevorstehenden WM wie ein roter Faden durch die Produktpräsentationen der 40 Aussteller zog. 420 Fachbesucher aus über 200 Unternehmen waren nach offiziellen Angaben in die Alte Lokhalle gekommen, um beim „Jahrmarkt der Ideen“ die neuesten Trends und bewährte Klassiker im Bereich haptischer Werbung in Augenschein zu nehmen und sich Inspirationen für das eigene Marketing zu holen. Damit knüpfte die Werbemittel- und Marketingmesse, die laut Veranstalter eine der größten im Rhein-Main-Gebiet ist, an die Erfolge der Vorjahre an.

Wie es sich für einen „Jahrmarkt“ gehört, waren die Produktpräsentationen an den Ständen entsprechend bunt und vielfältig. Ob beleuchtete Displays, Sitzwürfel und -bänke mit Branding oder individualisierbare Fahrräder inklusive Zubehör: Der Großhändler hatte auch auf dem mittlerweile 14. Werbemitteltag bei der Auswahl der Aussteller auf Abwechslung geachtet.

Wer die bevorstehende Fußballweltmeisterschaft nutzen will, um bei seinen Kunden am Ball zu bleiben, fand an den Ständen ebenfalls zahlreiche Produktideen, z.B. die Abseits-Erklärhilfe aus Fruchtgummi, Notizbücher mit Sonderprägemotiven wie „Teamgeist“, „Goal“ oder „Fußballtrainer“ sowie den von Bartenbach entwickelten WM-Spielplan mit Länderflaggen zum Aufkleben. Passend dazu konnten sich Besucher einen eigenen Ball bedrucken und sich damit beim Torwandschießen schon einmal warmspielen. Für Fragen und zur Beratung standen die Mitarbeiter von Bartenbach zur Verfügung – am eigenen Messestand und in den Gängen durch Spielerjacken mit dem Aufdruck „Team Bartenbach“ gut zu erkennen.

Ein ausführlicher Bericht folgt in den Werbeartikel Nachrichten Nr. 372 (29. März 2018).

// Rebecca Klug

www.bartenbach-werbemittel.de

Fotos: Rebecca Klug, © WA Media