HAPTICA® live ’18: Marketingprofis geben Tipps

In genau einer Woche, am 21. März 2018, öffnet im World Conference Center Bonn (WCCB) die HAPTICA® live zum sechsten Mal ihre Pforten. Die „Erlebniswelt Haptische Werbung“ bietet Fachbesuchern aus dem Werbeartikelhandel, aus Werbeagenturen sowie aus den Bereichen Marketing, Kommunikation und Einkauf zahlreiche Inspirationen für ihre tägliche Arbeit, liefert einen Rundumblick über Trends und Neuheiten und schafft so einen Eindruck von der Vielfalt und Effizienz haptischer Werbung. Dafür sorgen neben den Produktpräsentationen von mehr als 190 Ausstellern auch drei Sonderschauen: Die 42 Preisträger des Promotional Gift Award werden ebenso auf einer Sonderfläche präsentiert wie 17 Best Practice-Beispiele aus aller Welt. Neu ist zudem ein Areal zum „Fokusthema Nachhaltigkeit in der haptischen Werbung“, das Ideen für umwelt- und sozialverträgliche Produkte zeigt und den Besuchern wertvolle Hintergrundinformationen liefert.

Publikumsmagnet in den vergangenen Jahren war stets das Vortragsprogramm, bei dem Marketingprofis namhafter Unternehmen über den Einsatz haptischer Werbung und deren Wirkungsweise in ihren Unternehmen berichten.

Hier das genaue Vortragsprogramm der HAPTICA® live ‘18:

10.00 Uhr „Nutzlose Werbegeschenke?“ Das Cradle to Cradle-Prinzip als nützliche Alternative in der haptischen Werbung (Prof. Dr. Michael Braungart, Geschäftsführer EPEA Internationale Umweltforschung)

11.00 Uhr Schnaps-Ideen aus Berlin: Wie man eine vergessene Marke neu belebt und hochprozentig haptisch auflädt (Tom Inden-Lohmar, geschäftsführender Gesellschafter Mampe Spirituosen)

12.00 Uhr #PositiverBeitrag: Die Deutsche Bank lädt mit haptischer Hilfe ihre Marke neu auf (Christian Rummel, Deputy Global Head of Brand Communications & Corporate Citizenship, Deutsche Bank)

13.00 Uhr Geschickt gestrickt: Eine blaue Pudelmütze wird zum Key Visual in Sachen Versicherungsschutz (Johannes van Hamme, Marketing Expert Lokales Marketing, Zurich Gruppe Deutschland)

14.00 Uhr Zugehörigkeit zeigen: Im Wettbewerb um Studierende setzen Unis auf Hoodies, Taschen, Caps & Co. (Björn Schumbrutzki, Geschäftsführer Unicum Merchandising)

Nach so vielen wertvollen Tipps geht es auf der Bühne ab 16.00 Uhr ausgezeichnet weiter, und zwar mit der Verleihung des Promotional Gift Award 2018 und anschließendem Sektempfang.

Der Besuch der HAPTICA® live ist kostenfrei; eine Voranmeldung über die Veranstaltungswebsite ist allerdings erforderlich.

www.haptica-live.de