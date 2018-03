B&W Media-Service: Verstärkung

B&W Media Service hat einen weiteren erfahrenen Branchenprofi an Bord geholt: Seit dem 1. März 2018 ist Stefan Bockting für den Werbeartikeleinkauf in Europa und Fernost verantwortlich. Vor seinem Wechsel in die Werbeartikelbranche 2009 war Bockting elf Jahre bei Daimler in der Niederlassung Duisburg für das Vermietgeschäft der Nutzfahrzeuge mit verantwortlich; in den letzten Jahren war er als Geschäftsführer bzw. Vertriebseinkaufsleiter bei Direktimporteuren tätig. Bei B&W soll er das weitere Wachstum der Werbeartikelabteilung um Yasin Ugur nachhaltig unterstützen.

Mit Standorten in Bochum und Essen ist B&W Media-Service ein führendes Werbe-, Druck- und Medienunternehmen im Ruhrgebiet. Ein 50-köpfiges Team, 6.000 qm Betriebsfläche und 10 Mio. Euro Umsatz im Jahr sind die Eckdaten des vor knapp 30 Jahren gegründeten Unternehmens.

