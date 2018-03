GWW setzt auf Meinungsaustausch

Um den Meinungsaustausch innerhalb des Verbandes und der Branche zu vertiefen, lädt der GWW (Gesamtverband der Werbeartikel-Wirtschaft e.V.) ab sofort in unregelmäßigen Abständen zu regionalen Round-Table-Gesprächen ein. Die Treffen finden unter der Leitung von Ralf Hesse, m.e.s., statt, den Auftakt bildete eine Gesprächsrunde am 12. März 2018 bei Halfar in Bielefeld.

In überschaubarer Runde diskutierten die Teilnehmer die mitunter als belastend empfundenen veränderten Marktbedingungen wie z.B. zunehmend umfassendere Ausschreibungen, überzogene Forderungen auf Endkundenseite, den Margenverfall uvm. Thematisiert wurden auch die Herausforderungen infolge von außen auf den Markt drängender Unternehmen wie Flyeralarm, Amazon etc. Der offene und ungezwungene Austausch wurde laut GWW von allen Teilnehmern äußerst positiv bewertet und soll bereits in wenigen Wochen an anderer Stätte in die zweite Runde gehen.

www.gww.de