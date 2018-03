Ippag sponsert Convergences Awards

Die Händlervereinigung Ippag (International Partnership for Premiums & Gifts) ist Sponsor und Unterstützer der diesjährigen Convergences Awards, verliehen durch die gleichnamige Plattform. Convergences ist ein internationaler Think Tank, der Partnerschaften zwischen öffentlichen, privaten und gemeinnützigen Akteuren schaffen will und der die „Sustainable Development Goals“ der Vereinten Nationen in den Fokus rückt. „Zero Exclusion, Zero Carbon, Zero Poverty” heißt das erklärte Ziel der Organisation. Die Convergences Awards würdigen Unternehmen bzw. Projekte, die sich für eine faire und nachhaltige Zukunft einsetzen, die Bekämpfung von Hunger, die Förderung von Gesundheit und Bildung, ökonomisches Wachstum und die Unterstützung nachhaltiger Städte und Kommunen zum Ziel haben. Eine internationale Jury wird die Projekte prüfen, die Gewinner der „Ippag Convergences Awards“ werden im Juni bekannt gegeben und beim „Convergences World Forum“ im September präsentiert.

Weitere Informationen unter:

www.convergences.org/en/our-projects/prix-convergences/

www.ippag.net