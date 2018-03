RemaDays Kiew: Produktschau mit Mehrwert

Am 6. und 7. März 2018 ging im International Exhibition Center (IEC) in Kiew die neunte Ausgabe der RemaDays Kiew über die Bühne. Wie im Vorjahr präsentierten rund 100 Aussteller – Werbeartikelhersteller, -importeure und -lieferanten sowie Werbedienstleister und Veredelungsspezialisten –ihre neuesten Produkte und Services. Gegliedert war die Messe in diesem Jahr in die neuen Bereiche Gifts & Textile, Sign & Visual sowie Tech & Print. Offizielle Besucherzahlen standen bei Redaktionsschluss noch nicht fest.

Bereits am ersten Messetag der RemaDays Kiew, die wie die RemaDays Warschau von GJC Intermedia, PL-Posen, veranstaltet werden, wurden die Gewinner der „Crowns of Advertising“ bekanntgegeben, die offizielle Ehrung im Rahmen eines Galadinners folgte dann am Abend. Am zweiten Messetag wurden wie gehabt auch die Sieger des Wettbewerbs „Gifts of the Year“ verkündet, bei dem die Messebesucher für ihre persönlichen Favoriten stimmen.

Neben umfassenden Einblicken in neue Produkttrends und innovative Technologien erhielten die Besucher im umfangreichen Vortrags- und Seminarprogramm „RemaCongress“ wieder die Gelegenheit, ihr Fachwissen zu erweitern. Das Expertenforum wurde gemeinsam mit dem ukrainischen Werbeartikelverband AVIRSU, der ukrainischen Association of Visual Industry (UAVI) und dem Printmagazin PrintPlus veranstaltet.

www.remadays.com.ua

Bildquelle: GJC Intermedia