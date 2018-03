Tradeconthor: Neuer Online-Konfigurator

Unter www.allroundo.tech bietet Tradeconthor, Adendorf, seinen Kunden ab sofort einen Online-Konfigurator an, um Produkte der Marke Vonmählen bequem über das Internet zu ordern. User können mithilfe des Webportals das All-in-One-Ladekabel allroundo® in den Ausführungen Classic und Plus individualisieren und bestellen. Kabel, Depot, Schlaufe, Unterschale sowie Logofläche des innovativen Tools lassen sich mit einem aus der Color Collection ausgewählten Farbton einfärben. Die jeweilige Farbkonstellation wird in Echtzeit visualisiert und ist somit für den Kunden unmittelbar am Bildschirm sichtbar. Zudem stehen verschiedene Verpackungstypen zur Auswahl. Abschließend erscheint ein Kontaktformular, das sich um eine persönliche Mitteilung ergänzen lässt. Nach Eingabe der gewünschten Stückzahl kann der User seine Bestellung unkompliziert online abschicken.

Der Online-Konfigurator steht für Aufträge mit Bestellmengen zwischen 50 und 500 Stück zur Verfügung. Ab einer Stückzahl von 501 Produkten läuft der Bestellvorgang wie gewohnt über einen persönlichen Ansprechpartner.

www.tradeconthor.de