Verstärkung bei Myrix

Seit dem 1. Februar 2018 verstärkt Anja Zurawski das Team von Myrix, Karlsruhe. Mit über 15 Jahren Berufserfahrung in den Bereichen Kundenservice und Vertrieb ist Zurawski im Innendienst Ansprechpartnerin für Werbertikelhändler – national wie international – und unterstützt diese aktiv bei der Umsetzung von Kundenprojekten.

Myrix bietet ein vielfältiges Sortiment an Notizbüchern und Kalendern „made in EU“ für den Werbeartikelhandel. Kleine Mindestmengen sind ab Lager schnell und flexibel verfügbar, eine breite Palette an Veredelungsmöglichkeiten steht dabei zur Wahl.

www.myrix.de