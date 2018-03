130 Jahre Rösle

In diesem Jahr blickt das Allgäuer Familienunternehmen Rösle, Marktoberdorf, auf 130 Jahre Firmengeschichte zurück. Unter dem Motto „Von Familie zu Familie“ feiert der 1888 von Spenglermeister Karl Theodor Rösle gegründete Betrieb, der sich zwei Jahrhundertwenden später zu einem der international führenden Hersteller von Küchenwerkzeugen, Kochgeschirr, Grillgeräten und BBQ-Accessoires entwickelt hat, sein Jubiläum. „Was Rösle ausmacht, klingt einfach und doch steckt viel dahinter: Produkte des Alltags immer ein kleines bisschen besser machen. Wir betrachten nicht nur das Werkzeug, sondern auch den Menschen, dem die Arbeit damit Freude machen soll“, bringt Geschäftsführerin Christel Anna Brechtel den Erfolg des Unternehmens auf den Punkt, das heute in über 30 Ländern der Welt vertreten ist und über eine eigene Vertriebsgesellschaft in den USA verfügt.

Ein Meilenstein in der Firmengeschichte ist der Aufbau eines kompletten Barbecue-Sortiments ab 2012. Dank des Know-hows aus über 100 Jahren Erfahrung in der Verarbeitung von Stahl und Emaille stellte Rösle innerhalb kurzer Zeit ein Produktprogramm auf die Beine, das von der Wurstzange bis zum WiFi-Pelletgrill reicht. „Von Traditionen leben ist eine leichte Sache, sie jedoch zu erhalten und neue für spätere Generationen zu schaffen ist unsere Aufgabe“, so der Grundsatz des Familienunternehmens, das bei der Produktentwicklung stets den Vorteil für den Nutzer im Blick hat, aber auch die Verantwortung gegenüber kommenden Generationen, gegenüber Natur, Umwelt und Lebensmitteln.

Im Jubiläumsjahr wartet Rösle mit robusten Antihaftversiegelungen für bewährte Kochgeschirr-Serien, einem umfangreichen Sortiment neuer und überarbeiteter Silikon-Küchenhelfer, klug konstruierten Schneidbrettern, einem universalen Scheren-Set und bunt dekoriertem Kinderbesteck auf.

www.roesle.de