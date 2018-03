BTC und Geiger fusionieren

Ab sofort gehen die im britischen Hayes, Middlesex, ansässige BTC Group und das US-amerikanische Unternehmen Geiger Brandspiration mit Sitz in Lewiston, Maine, als Geiger BTC Group gemeinsame Wege.

BTC ist einer der größten Werbeartikelhändler Großbritanniens, die sich in Privatbesitz befinden, und beschäftigt 55 Mitarbeiter; Geiger ist ein seit fünf Generationen bestehendes familiengeführtes Unternehmen mit über 335 Angestellten und 400 selbstständigen Vertriebskräften und gehört ebenfalls zu den größten Händlern seiner Art in den USA. Die Fusionierung beider Unternehmen ist Teil einer Strategie, im Rahmen derer die Anforderungen der globalen Kunden – v.a. in Europa und Nordamerika – noch besser erfüllt werden sollen.

„Wir freuen uns sehr, jetzt Teil des wachsenden globalen Netzwerks von Geiger zu sein. Wir kennen einander seit vielen Jahren und haben bereits im Rahmen mehrerer Projekte zusammengearbeitet. Wir pflegen eine ähnliche Unternehmenskultur und bringen beide ganz eigene Stärken mit. Gemeinsam können wir unsere Services, die internationale Kunden von ihren Geschäftspartnern erwarten, noch verbessern“, so Frank Murphy, Managing Director der BTC Group, der auch die Geiger BTC Group leiten wird. „Die Geiger BTC Group wird das Sprungbrett für unser Wachstum in Europa und darüber hinaus sein“, ist sich Geiger-CEO Gene Geiger sicher.

www.btcgroup.co.uk