Cybergroup: Skype-Interviews der Mitarbeiter

Um ihre Mitarbeiter vorzustellen, wählt die Cybergroup mit Hauptsitz in Dossenheim statt Bild und Text eine neue, moderne Variante und interviewt ihr Team per Skype. Die Gesprächsmitschnitte sind auf dem YouTube-Kanal des Unternehmens zu finden, für internationale Besucher sind die Videos untertitelt. In den Video-Gesprächen stellen sich Mitarbeiter aus verschiedenen Unternehmensbereichen Woche für Woche vor und erläutern ihre Aufgaben. Den Anfang macht Michael Bienert, Team-Assistent aus Wipperfürth, der in diesem Jahr auch zu den langjährigen Jubilaren bei Cybergroup gehört.

Da die Cybergroup über mehrere Standorte national wie international und große Teams verfügt, die ständig wachsen, können auch Mitarbeiter der Gruppe ihre Kollegen über die Skype-Interviews kennenlernen; Kunden und potenzielle Bewerber erhalten via YouTube detaillierte Einblicke ins Unternehmen.

www.cybergroup.com

http://bit.ly/Meet_our_team_on_YouTube