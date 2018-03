Faber-Castell: Neuer CFO

Mit Wirkung zum 1. April 2018 hat der Aufsichtsrat der Aktiengesellschaft von Faber-Castell, Stein, André Wehrhahn als CFO in den Vorstand berufen. Der 47-Jährige verfügt über langjährige Erfahrung als CFO in international tätigen Unternehmen aus der Logistikbranche und der Industrie. Nach Top-Führungspositionen im In- und Ausland, u.a. bei Kuehne & Nagel und der familiengeführten Rehau-Gruppe, war der diplomierte Betriebswirt zuletzt als Finanzvorstand und CFO bei der KAP Beteiligungs-AG in Fulda tätig.

Mit der Berufung Wehrhahns zählt der Vorstand der Faber-Castell Aktiengesellschaft jetzt fünf Mitglieder: Daniel Rogger (CEO), André Wehrhahn (CFO), Dr. Hans-Kurt von Werder (CTO), Rolf Schifferens (Vertrieb Europa/Nordamerika) sowie Mary Gräfin von Faber-Castell (FC Cosmetics).

