Kalfany Süße Werbung erneut DLG-prämiert

Kalfany Süße Werbung, Herbolzheim, wurde von der DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) zum bereits vierten Mal mit dem „Preis für langjährige Produktqualität“ in Köln ausgezeichnet. Unternehmen müssen fünf Jahre in Folge an den Internationalen Qualitätsprüfungen des DLG-Testzentrums Lebensmittel teilnehmen und pro Prämierungsjahr mindestens drei Auszeichnungen erzielen. Ab dem fünften erfolgreichen Teilnahmejahr wird der Betrieb mit dem „Preis für langjährige Produktqualität“ ausgezeichnet. Nimmt ein Hersteller in einem Jahr nicht teil oder erreicht er nicht die erforderliche Anzahl an Prämierungen, verliert er seinen Anspruch auf die Auszeichnung.

Die Teilnahme an den internationalen DLG-Qualitätsprüfungen ist freiwillig, im Rahmen der Qualitätsprüfung für Süßwaren untersuchen die Experten der DLG jährlich die Qualität von mehr als 1.000 Erzeugnissen. Bei der sensorischen Analyse werden die Prüfkriterien Aussehen, Geruch und Geschmack durch spezifische Merkmale wie Gesamtbild, Form, Verzierung, Farbe, Bruch, Biss und Kaueindruck sowie eine Verpackungs- und Kennzeichnungsprüfung ergänzt.

www.suesse-werbung.de