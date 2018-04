GOTS: Neue Führung

Künftig bilden Claudia Kersten und Rahul Bhajekar die neue Doppelspitze der Global Standard gGmbH. Damit folge die operative Einheit des GOTS (Global Organic Textile Standard) Presseangaben zufolge dem eigenen Leitbild „gemeinsam an Lösungen arbeiten“ und werde mit einer modernen Unternehmensführung ihrer Pionierrolle gerecht. „Ich bin hocherfreut, dass wir mit diesen beiden hervorragenden Führungspersönlichkeiten meine Nachfolge sichern konnten. Sie werden gemeinsam die großen Herausforderungen erfolgreich meistern und die herausragende Stellung des GOTS sichern“, so Herbert Ladwig, der seit der Gründung des GOTS im Jahr 2002 als Geschäftsführer maßgeblich am Aufbau der gemeinnützigen Organisation beteiligt war und ihr auch in Zukunft in beratender Funktion zur Seite steht.

Kersten und Bhajekar waren bereits vor ihrer Berufung an die Unternehmensspitze in leitenden Positionen für den GOTS tätig. Kersten, die über einen Master of Business Administration (MBA) in Sustainability Management verfügt, ist weiterhin für den Bereich Marketing und Finanzen zuständig. Bhajekar, der seit mehr als zwei Jahrzehnten – u.a. als Leiter von Analyselaboren – im Textilsektor tätig ist, verantwortet die Bereiche Normierung und Qualitätssicherung.

GOTS ist ein weltweit führender Standard für die gesamte Verarbeitung von Bekleidung und Heimtextilien aus Biofasern. Zu den zentralen Bestimmungen gehören das Verbot von gentechnisch veränderten Organismen, von hochgefährlichen Chemikalien und Kinderarbeit sowie die Anforderungen nach strikten Abwasserbehandlungspraktiken und sozialverantwortlichem Management. Mittlerweile sind über 5.000 Betriebe in mehr als 60 Ländern GOTS-zertifiziert. Laut der unabhängigen Zertifizierungsstellen arbeiten weltweit mehr als 1,7 Mio. Menschen in GOTS-zertifizierten Betrieben.

www.global-standard.org