Knirps wird 90

In diesem Jahr feiert die Minischirm-Kultmarke Knirps ihr 90-jähriges Bestehen. Die Erfolgsgeschichte beginnt 1928, als der Solinger Hans Haupt den zusammenschiebbaren Schirm erfindet, der als erstes Modell mit Teleskop-Gestell 1934 patentiert wird. Weitere Meilensteine der Unternehmensgeschichte sind die Erfindung des ersten Knirps-Schirms mit Automatik-Öffnung 1965 oder die Patentregistrierung des automatischen Öffnungs- und Schließmechanismus bei den Duomatic-Schirmen im Jahre 1997. Bis heute steht die deutsche Traditionsmarke weltweit für hochwertige Qualität und stetige Innovationen im Bereich Regenschirme, aber auch bei anderen Produkten, die vor Wetter schützen. Dazu gehören die 2011 eingeführte Reisebekleidung und seit 2012 auch Sonnenschirme, die bereits drei Mal mit dem red dot design award ausgezeichnet wurden. Knirps ist im Handel seit jeher fester Bestandteil des Sortiments und genießt einen hohen Bekanntheitsgrad beim Endverbraucher.

„Es gibt so viele Marken, die nach einem Erfolgspeak wieder vom Markt verschwinden und in Vergessenheit geraten. Umso stolzer sind wir, dass es die Marke Knirps noch immer gibt und wir heute so gut dastehen wie nie zuvor“, so Bernhard Lindner, Leiter International Sales und Marketing Knirps. Dabei gab es auch Zeiten, in denen der Kultschirm fast vom Markt verschwunden wäre, hätten nicht 2005 das österreichische Unternehmen doppler und sein Schweizer Partner Strotz entschieden, die Marke Knirps mit allen Rechten aufzukaufen und wieder aufzupäppeln. „Heute, 13 Jahre später, sind wir in über 40 Ländern vertreten, Japan ist nach Deutschland der zweitwichtigste Markt, die Umsatzzahlen steigen, und wir arbeiten nach wie vor an der Weiterentwicklung der Handhabung und Funktion eines Schirms. So können wir Billigschirmen die Stirn bieten und uns mit Qualität, Funktion und Design als Markenprodukt am Markt Jahr um Jahr erfolgreich behaupten“, erläutert Lindner.

Neben groß angelegten Social Media-Strategien und Blogger-Kooperationen dokumentiert Knirps seine Zeitreise auch in Bildern. So wurde jedes Schirmmodell der kommenden Herbst/Winter Saison 2018/19 vor einem BMW-Modell aus einem anderen Jahrzehnt fotografiert. Die Bildreihe ist als Kalender in einer limitierten Auflage erschienen. Außerdem wartet die Kultmarke anlässlich ihres runden Geburtstages mit Jubiläumseditionen auf, darunter der X.200 Lotus. Das Besondere an diesem Schirm ist der Mix aus den beiden Bestseller-Gestellen X1 und T.200. Geöffnet weist der Schirm eine Länge von knapp einem Meter auf, nach Gebrauch lässt sich das Modell im handlichen EVA-Case verstauen.

