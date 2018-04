70 Jahre iENA

In diesem Jahr feiert die Nürnberger Erfindermesse iENA – Internationale Fachmesse „Ideen–Erfindungen–Neuheiten“ – ihren 70. Geburtstag. 1948 fand die erste Erfinder- und Neuheitenausstellung in Nürnberg statt, seitdem hat sich die mittelfränkische Metropole zur Stadt der Erfinder und die iENA zum Treffpunkt des internationalen Erfinderwesens etabliert. Vom ersten Katalysator über das erste Tastentelefon und den Tipp-Ex Korrekturstift bis hin zum Rollenkoffer und der Isolations-Rettungsdecke nahmen viele Erfindungen auf der iENA ihren Anfang. Auch zahlreiche wissenschaftliche Entwicklungen für Medizin und Industrie wurden erstmals in Nürnberg der Öffentlichkeit präsentiert.

Anlässlich ihres 70-jährigen Jubiläums präsentiert sich die iENA am 3. und 4. November 2018 in neuem Gewand: Die rund 800 Erfindungen aus aller Welt werden erstmals in der neuen Messehalle 3C des Nürnberger Messezentrums gezeigt. Ein hochkarätiges Programm und Kontakte zu wichtigen Partnern, Investoren und Unternehmen sowie Informationen für Erfinder runden das Angebot ab, außerdem begleiten die Start-Messe Nürnberg – Fachmesse für Unternehmensgründung, -finanzierung, -nachfolge und Franchising – und erstmals auch das Computertechnik-Festival „Hack & Make“ die Jubiläumsausgabe, deren Partnerland in diesem Jahr der Iran ist.

Am 2. November, dem Vortag der iENA 2018, findet zudem der iENA-Innovationskongress statt. Unter dem Motto „Erfolgreich durch Innovation – wie sich Innovationen managen lassen“ informiert die Fachveranstaltung rund um das Thema Innovationsmanagement.

www.iena.de