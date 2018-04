Karlowsky: Junge Wilde-Award 2018

Der Gewinner des diesjährigen Kochwettbewerbs „Die Jungen Wilden“ steht fest: Im großen Finale, das am 12. März 2018 im Rahmen der Gastro Premium Night vor rund 2.000 Gästen im Hamburger Hotel Süllberg über die Bühne ging, kochte sich der Österreicher Roland Pieber an zwei Konkurrenten vorbei und an die Spitze der europäischen Nachwuchstalente. Insgesamt konnte sich der 28-Jährige gegen 2.527 Mitstreiter durchsetzen. Neben Ruhm und Ehre darf sich Pieber auf eine Coverstory im Magazin Rolling Pin und ein zweiwöchiges Praktikum bei dem brasilianischen Spitzenkoch Alex Atela freuen.

Als offizieller Partner des Kochwettbewerbs hat Karlowsky Fashion, Wanzleben-Börde, auch in diesem Jahr alle Finalisten mit exklusiven Kochjacken ausgestattet, die viel Bewegungsfreiraum bieten und mit ihrer schlanken Silhouette, Stehkragen und der verdeckten Knopfleiste gleichzeitig modische Akzente setzen.

www.karlowsky.de