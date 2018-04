Pixika: Strategische Partnerschaft mit Nowak

Die komplette Palette technischer Werbeartikel von Pixika, F-Paris, ist jetzt auch in Österreich erhältlich: Seit April 2018 ist das in Wien ansässige Unternehmen Nowak Werbeartikel Exklusivlieferant für alle Produkte der Marke PXK, darunter USB-Sticks, Powerbanks, Verbindungsgeräte, Autozubehör und Reiseadapter. Um eine schnelle Lieferung zu garantieren, werden gängige Artikel in Österreich auf Lager gehalten, kostenlose Korrekturabzüge und Daten-Upload sowie günstige Transporte runden das Serviceangebot für Wiederverkäufer ab. Außerdem bietet Nowak Werbeartikel als neuer Händlerpartner individuelle Schulungen an, um die Besonderheiten des Pixika-Sortiments zu demonstrieren.

„Das von uns gewählte Partnerunternehmen Nowak blickt auf langjährige Erfahrung im Bereich der markenbasierten Technologie-Werbeartikel zurück. Das Team hat einen hervorragenden Ruf sowie weitreichende Kompetenzen und erfüllt damit alle Qualitätskriterien, die auch wir gegenüber unseren Kunden einhalten“, erklärt Djan Özbay, Managing Director von Pixika Deutschland. Thomas Derhaschnig, Managing Director von Nowak, ergänzt: „Nachdem wir Pixika nun schon seit Jahren kennen und schätzen, freuen wir uns, die Zusammenarbeit noch intensiver zu betreiben. Wir sind stolz darauf, dass wir die hochwertigen Produkte exklusiv in Österreich vertreiben dürfen“.

Die gesamte PXK-Produktpalette wird auf der neuen Website www.pixika.at präsentiert, alle bisherigen Konditionen bleiben unverändert.

www.nowak.co.at

www.pixika.com