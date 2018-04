Geiger-Notes ruft Partner-Cockpit ins Leben

Mit dem neuen Partner-Cockpit erhalten Vertriebspartner von Geiger-Notes, Mainz-Kastel, jetzt alle relevanten Informationen zu ihren Bestellungen auf einen Blick. Dank der Verknüpfung mit dem Warenwirtschaftssystem des Unternehmens können sie so zu jedem Zeitpunkt in Erfahrung bringen, wo sich ihre Aufträge gerade befinden, ob und wann die Lieferung erfolgt. Benutzeroberfläche und Usability sind so optimiert, dass man schnell und selbsterklärend zu jedem gewünschten Punkt kommt.

Außerdem bietet die neue Plattform einen exklusiven Bestseller-Shop und ein Datenprüf-Tool, das Druckdaten in Minutenschnelle auch ohne vorherige Auftragserteilung analysiert. Bestellungen, Freigaben, Versandverteiler und andere wichtige Informationen können direkt online übermittelt werden. „Ziel ist es, dass wir unseren Partnern eine spürbare Arbeitserleichterung ermöglichen und die Wege zu uns als Hersteller verkürzen“, erklärt Geiger-Notes-Vorstand Jürgen Geiger. Das Thema Digitalisierung habe für das Unternehmen höchste Relevanz.

www.geiger-notes.ag