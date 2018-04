Nieder wird neuer Vertriebsleiter bei Betz

Seit dem 1. April 2018 ist Manfred Nieder als Vertriebsleiter für den Werbeartikelhandel der Betz Manufaktur & Destillerie, Waldstetten, verantwortlich. Nieder kommt von SPS, GB-Blackpool, wo er in den letzten drei Jahren als Vertriebsleiter für den Bereich Werbeartikel D-A-CH zuständig war. Den Grundstein seiner Werbeartikel-Karriere legte er in Nürnberg. Hier war er zehn Jahre maßgeblich am Aufbau der Macma oHG beteiligt. Weitere Erfahrungen sammelte Nieder bei MidOcean sowie in zehnjähriger leitender Funktion bei Inspirion. Als neuer Vertriebsleiter bei der Betz Manufaktur & Destillerie ist er neben der D-A-CH-Region auch für den übrigen Teil Europas verantwortlich und wird von einem erfahrenen Team am Hauptsitz in Waldstetten unterstützt.

Die in vierter Generation geführte Brennerei Betz ist kreativer und kompetenter Partner, wenn es um kulinarische Präsente geht. Im Sortiment finden sich u.a. hochwertige Essig-Öl-Kompositionen, feine Brände und Liköre, ausgefallene Schokoladenkreationen und individuell zusammengestellte Köstlichkeiten.

www.betz-manufaktur.de