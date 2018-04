cyber-Wear: Spatenstich in Mannheim

Am 12. April 2018 hat die cyber-Wear Heidelberg GmbH mit dem symbolischen ersten Spatenstich den Grundstein für ihren künftigen Hauptsitz im Mannheimer Gewerbegebiet Friedrichsfeld-West gelegt. Die Geschäftsführer Steven Baumgärtner und Roman Weiss eröffneten gemeinsam mit Michael Grötsch (Bürgermeister für Wirtschaft, Arbeit, Soziales und Kultur in Mannheim), Jan Schleicher (Geschäftsführer des ausführenden Bauunternehmens Michael Gärtner GmbH) und Stephan Köhler (Gesellschafter des Bauträgers Fähnrich Invest GmbH) offiziell die Baustelle für das 7 Mio. Euro-Invest. Ebenfalls dabei waren Mitarbeiter, Familien, Freunde, künftige Nachbarn, weitere Vertreter der Stadt Mannheim, Mitarbeiter des ausführenden Bauunternehmens und Vertreter der Hausbank Volksbank Kurpfalz.

„Es war die erste große Militär-Konversion in Mannheim, heute sind rund 90% des Gebiets verkauft und entsprechend besiedelt: Im Gewerbegebiet Friedrichsfeld-West haben sich namhafte Firmen wie Dachser, Berrang, Porsche oder Mercedes-Benz angesiedelt. Nun kommen neue Unternehmen hinzu: cyber-Wear Heidelberg und CG Fulfillment & Logistics. Ein wichtiger Bestandteil der wirtschaftspolitischen Strategie der Stadt Mannheim ist es, qualifizierte Arbeitsplätze zu steigern und Unternehmen mit hohem Entwicklungspotenzial sowie positiver Auswirkung auf den Wirtschaftsstandort zu fördern“, so Grötsch, der Baumgärtner und Weiss mit ihren Mitarbeitern in Mannheim willkommen hieß.

Ausreichend Platz war aus Sicht von Baumgärtner einer der Gründe für den Standortwechsel. Auf dem 8.000 qm großen Grundstück sollen rund 3.950 qm Lagerfläche und 1.564 qm große Büroräume entstehen, davon 250 qm als hochmodernes Design-Lab sowie 270 qm Sozialräume, in denen bis 2020 ca. 100 Mitarbeiter beschäftigt werden.

www.cyber-wear.de