Eurolaser eröffnet Demo-Center in Italien

Aufgrund der hohen Nachfrage nach seinen Hightech-CO2-Lasersystemen hat eurolaser, Lüneburg, im April 2018 einen weiteren Kompetenzstützpunkt eröffnet: Am Sitz der eurolaser-Außenstelle Alkotex im italienischen Lissone wurde ein Demo-Center ins Leben gerufen, in dem sich Kunden und Interessenten Live-Demonstrationen an verschiedenen Lasersystemen ansehen können. Alessandro Cataletto, Manager von Alkotex: „Wir freuen uns, dem italienischen Markt eine kompetente und persönliche Beratung in Landessprache anbieten zu können. Kundennähe ist entscheidend, besonders bei erklärungsbedürftigen Industriegütern. Durch unser kompetentes Team können wir sowohl eine marktbezogene, individuelle Beratung vor dem Kauf als auch den technischen Kundenservice nach dem Kauf gewährleisten. Die Lage direkt vor Ort ermöglicht es uns, schnell zu reagieren. Der Kunde profitiert zudem von kürzeren Wegen und der Einsparung von Reisekosten.“

Die eurolaser-Vertretung in Italien erweitert die internationale Präsenz des deutschen Premiumherstellers, dessen CO2-Lasersysteme überwiegend für die Bearbeitung von Acryl, Kunststofffolien, technischen Textilien und Holzwerkstoffen eingesetzt werden.

www.eurolaser.com