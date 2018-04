WerbemittelMesse Nord: Rundum gelungen

Am 11. April 2018 feierte die oldenburgische Werbeartikelagentur Freimann & Gerlach Werbung mit ihrer ersten Hausmesse Premiere. Bei bestem Frühlingswetter und in angenehmer Atmosphäre informierten sich nach offiziellen Angaben über 200 Besucher von rund 130 Firmen in den eleganten Räumen des Alten Oldenburger Landtags bei 30 namhaften Werbeartikellieferanten über Novitäten und Klassiker aus dem Bereich haptischer Werbung.

Planung, Organisation, Durchführung, Ablauf und Location der Hausmesse wurden laut Veranstalterangaben allseitig gelobt. Von Beginn bis zum Ende habe ein reger Besucherverkehr geherrscht und z.T. seien die Aussteller dem Andrang an manchen Ständen kaum Herr geworden.

Gemäß ihrem hohen Servicestandard achtete das Team von Freimann & Gerlach Werbung auf kleinste Details, u.a. wurde für die Besucher ein Shuttleservice eingerichtet. Zur tollen Stimmung trug auch die freundschaftliche Verbundenheit zwischen vielen Ausstellern und Mitarbeitern der Werbeartikelagentur bei. Darüber hinaus sorgten ein erlesenes Catering sowie eine Fotobox für Abwechslung. Die Besucher ließen sich auf einer roten Couch mit allerhand Utensilien ablichten und konnten die dabei entstandenen Schnappschüsse im Anschluss direkt mit nach Hause nehmen. Für die Aussteller hatte die Werbeartikelagentur zuvor ebenfalls ein Rahmenprogramm organisiert: Am Vorabend der Veranstaltung luden die geschäftsführenden Gesellschafter Heiner Freimann, Nils Gerlach und Finn Gerlach die Aussteller in ein türkisches Restaurant ein, in dem sogar die Servicekräfte das Freimann-Logo auf ihren Hemden trugen. Bei landestypischen Spezialitäten und einer Bauchtanzshow wurde ein geselliger Abend mit angeregten Gesprächen verbracht.

Spätestens 2020 soll die nächste WerbemittelMesse Nord in Oldenburg stattfinden.

www.freimann.de

Fotos: Freimann & Gerlach Werbung