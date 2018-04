Audio Logo: Neuer Imagefilm

Audio Logo, Ummerstadt, präsentiert sich im Internet ab sofort mit einem neuen Imagefilm. Das Video ist über die Homepage des Unternehmens sowie YouTube abrufbar und wurde zusammen mit iTVCoburg und der langjährigen Werbeagentur markatus | markantes marketing realisiert. „Wir blicken hinter die Kulissen und stellen Ihnen die Menschen vor, die jedes Kundenprojekt zur Herzensangelegenheit machen. Lernen Sie die kreativen Köpfe hinter Audio Logo kennen, und folgen Sie ihnen an den Entstehungsort von ‚Emotions in Print‘“, so die Einladung von Audio Logo-Chef Chris Bardin, der sich mit seinem Team auf die Vermittlung audiovisueller Werbebotschaften via Sound, Lichteffekte und Videosequenzen spezialisiert hat.

www.emotions-in-print.de