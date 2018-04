cyber-Wear: Neuer Key Account Manager

Seit dem 1. April 2018 verstärkt Christoph Luthe am Standort Wipperfürth das Team von cyber-Wear, Dossenheim, im Bereich Key Account Management und strategischer Einkauf. Als viertes Mitglied im Ford Team soll sich Luthe u.a. bei der enger werdenden Zusammenarbeit mit Ford of Europe einbringen. So wird der erfahrene Vertriebler die Betreuung der National Sales Companies und den weiteren Ausbau der Beziehungen zu den einzelnen Ländern übernehmen. Er ist Ansprechpartner für Merchandising und Werbeartikel für alle europäischen Länder bzw. Märkte und soll den einzelnen Ländern die Vorzüge des flankierenden Einsatzes von Merchandising- und Werbeartikeln näherbringen. Außerdem soll Luthe als strategischer Einkäufer den bisherigen Einkauf unterstützen und sich speziell um das Lieferantenmanagement sowie die strategische Entwicklung des Einkaufs kümmern.

Der 41-Jährige ist gelernter Automobilkaufmann und arbeitet seit 2005 in der Werbeartikelbranche. Neben zehnjähriger Vertriebserfahrung als Key Account Manager war Luthe zuletzt als Einkaufsleiter tätig.

www.cyber-wear.de