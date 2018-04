Flyeralarm Give Aways: Neuer Produktmanager

Flyeralarm, Würzburg, hat in der zweiten Jahreshälfte 2017 mit „Flyeralarm Give Aways“ einen neuen Geschäftsbereich aufgebaut, den Pascal Ritter als Produktmanager verantwortet. Der Branchenkenner gründete 2013 den Online-Werbeartikelmarktplatz PRMarket und hat zuletzt als Geschäftsführer die deutsche Dependance der internationalen Werbeartikel-Vermittlungsplattform Dayzzi geleitet. Im August 2017 hat der 29-jährige Betriebswirt als Produktmanager die Leitung von Flyeralarm Give Aways übernommen, seit Februar 2018 verantwortet er auch das Produktmanagement für den Werbeartikelbereich der Flyeralarm GmbH. „Wir wollen als Werbemittelexperte eine möglichst umfassende Abdeckung des Sortiments am Markt erreichen und sind auf einem sehr guten Weg dorthin“, so Ritter.

Flyeralarm Give Aways ist eine Business Unit der Flyeralarm-Gruppe, eine der größten Online-Druckereien Europas sowie Spezialist für Marketing und Promotion. Neben klassischen Printprodukten sowie Werbetechnik- und Promotionartikeln umfasst das Portfolio der Gruppe mittlerweile auch Spezialsegmente wie eine Speisekarten-Manufaktur, Unternehmensfilme, eine Projektbörse, Messe-Komplettlösungen, Online-Werbung und Corporate Publishing.

www.flyeralarm.com