marke|ding| Wien: Hoher Zuspruch

Begleitet von strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen lud die marke|ding| Wien am 19. April 2018 Marketingentscheider und Einkäufer aus der Industrie dazu ein, sich in der Hofburg im Herzen der österreichischen Hauptstadt einen Überblick über das Leistungsportfolio von Anbietern haptischer Werbung und verwandte Marketingdisziplinen zu verschaffen. Das Fachpublikum, das sich in den prunkvollen Sälen des geschichtsträchtigen Gebäudekomplexes über klassische Giveaways, innovative Produktneuheiten und ausgefallene Veredelungsmöglichkeiten informierte und Inspirationen für das eigene Marketing sammelte, war dem Ruf mehrerer österreichischer Werbeartikelagenturen gefolgt, die die Veranstaltung als Träger begleiten. Dabei wuchs der Kreis der teilnehmenden Agenturen mit Forum Werbemittel, KW open, Mitraco, Nowak Werbeartikel, Pro Concept Promotion, SSI Schäfer Shop sowie dem Neuzugang Wertpräsent Promotion in diesem Jahr von sechs auf sieben.

Auch im achten Jahr ihres Bestehens zeigte sich Österreichs größte Werbeartikelmesse erfolgreich: 129 Aussteller aus neun Nationen stellten nach Veranstalterangaben in der ehemaligen Residenz der Habsburger ihre Produktpalette und ihr Know-how im Bereich gegenständlicher Werbung und visueller Kommunikation vor. Für hohe Frequenz an den Ständen sorgten die nach offiziellen Angaben insgesamt 1.957 Fachbesucher (2017: 1.869). Abgerundet wurde die Messe von einem Vortragsprogramm, das Hintergrundwissen zum Einsatz haptischer Botschafter und zu allgemeinen Marketing- und Kommunikationsthemen bot.

Im kommenden Jahr findet die marke|ding| Wien am 4. April statt. Zuvor feiert das bewährte Messeformat noch in diesem Jahr am 20. September in der Tabakfabrik in Linz Premiere, wo die marke|ding| von den beiden oberösterreichischen Werbeartikelagenturen Forum Werbemittel und Wertpräsent Promotion getragen wird.

Ein ausführlicher Bericht zur marke|ding| Wien folgt in den Werbeartikel Nachrichten Nr. 373 (30. April 2018).

// Jasmin Oberdorfer

Fotos: Till Barth, Jasmin Oberdorfer, © WA Media