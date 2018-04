Moleskine: Pressefrühstück in neuem Hamburger Café

Nach Eröffnungen in Mailand, Peking und Genf öffnete am 14. März 2018 im Thalia Flagship-Store in der Hamburger Innenstadt das weltweit vierte Moleskine-Café, in dem zukünftig Bücherfans, Kulturbegeisterte und Kreative bei Kaffeespezialitäten und gesunden Snacks in die Welt von Moleskine eintauchen können. Neben den Moleskine-Produkten bietet das Café auch exklusive Kaffeemischungen und -accessoires. Das zeitlose Ambiente spiegelt die Designwelt der renommierten italienischen Marke wider und ist an die elfenbeinfarbenen Seiten der weltbekannten Notizbücher angelehnt. Für die Wanddekoration zeichnet der Schweizer Künstler Rylsee verantwortlich.

Am 24. April lud das Unternehmen Pressevertreter und Blogger zu einem exklusiven Pressefrühstück ein, um das Café und sein Konzept näher kennenzulernen. Roberto Lobetti Bodoni, CMO von Moleskine, Andrea Strein, Managing Director Moleskine Deutschland und Vertreter von Thalia begrüßten die angereisten Journalisten und Blogger, während der aus dem Mailänder Stammcafé eingeflogene Barista Andrea di Mattia erlesene Kaffeespezialitäten zubereitete. Ein weiteres Highlight: der Workshop „Die Kunst des Notierens“ mit der Bloggerin und Beraterin Diana Meier. Mithilfe von Moleskine-Notizbüchern und -Schreibgeräten erhielten die Besucher eine Einführung in die Methode des Sketchnoting, also die visuelle Aufarbeitung von Notizen mit Zeichnungen und grafischen Elementen. Beim anschließenden Networking bestand Gelegenheit, die Moleskine-Produktwelten näher kennenzulernen, wobei insbesondere das Smart Writing-Konzept, mit dessen Hilfe Notizen während des Schreibens für die Weiterverarbeitung digitalisiert werden, auf großes Interesse stieß.

// Till Barth

www.moleskine.com

Fotos: Till Barth, © WA Media