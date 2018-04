Promidata und Sourcing City: 5 Jahre Softwarekooperation

Der Aachener Softwarespezialist Promidata und der britische Branchendienstleister Sourcing City blicken zufrieden auf die ersten fünf Jahre ihrer gemeinsamen Softwarekooperation zurück. „Wir freuen uns, dass Promotional Office die bevorzugte Lösung für viele Händler und Lieferanten in den vergangenen fünf Jahren in Großbritannien war. Die Zukunftspläne, die wir mit unseren Partnern bei Promidata verfolgen, werden sicherstellen, dass unsere derzeitigen und zukünftigen Kunden eine topaktuelle Softwarelösung erhalten, um sich ganz auf ihren Geschäftserfolg zu konzentrieren“, so Sourcing City-Inhaber David Long.

Anfang 2013 hat der erste Sourcing City-Kunde die Werbeartikelsoftware „Promotional Office“ in Betrieb genommen. Die ERP-Lösung unterstützt Unternehmen bei ihren täglichen Arbeitsabläufen, indem sie Prozesse strukturiert und eine schnelle Abwicklung von Angebot bis Rechnung bietet. Mittlerweile sind 729 Lizenzen der Warenwirtschaftssoftware bei 88 britischen Werbeartikelunternehmen installiert.

www.promidata.com

www.promotionaloffice.co.uk