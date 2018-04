W.AG investiert in neue Maschinen

Der Kunststoffkofferhersteller W.AG, Geisa/Rhön, hat in zwei neue CNC-Fräsmaschinen investiert, um die Möglichkeiten der Innengestaltung seiner produkt- und kundenspezifisch gefertigten Designkoffer zu erweitern. „Mit den neuen Maschinen stärken wir nicht nur unsere Leistungsfähigkeit und Fertigungstiefe bei der Bearbeitung innovativer Schaumstoff-Materialien, sondern werden auch noch leistungsfähiger und flexibler bei der Umsetzung von Kundenwünschen“, so W.AG-Geschäftsführer Konrad Goldbach. Der Einsatz moderner Formgebungsverfahren für die Bearbeitung verschiedener PU-Weich- und PE-Hartschaumstoffe ermögliche es nun, höchste Anforderungen an das Design, die Präzision, die Bedienerfreundlichkeit und die Sicherheit der Inlays zu erfüllen. Dabei werden z.B. hochgenaue Koffereinlagen aus Noppen- und Plattenschäumen gefertigt, die sensible Messinstrumente oder filigrane Werkzeuge schützend aufnehmen und zugleich deren komfortable Entnahme unterstützen.