Reflects: Neuer technischer Leiter

Die Reflects GmbH, Köln, begrüßt einen neuen technischen Leiter: Ab sofort kümmert sich Sven Kühner um Entwicklungen und Innovationen im Bereich Inhouse-Veredelung. Der Neuzugang unterstützt Produktionsleiterin Jessica Wohlgemuth in allen Fragen rund um Maschinenpark, Produktionsablauf-Optimierung, Digitalisierung und Wartungsmanagement. „Know-how und Zeitgeist sind in allen Bereichen eines Unternehmens von Belang. Technisch auf der Höhe zu bleiben und weitere zukunftsorientierte Schritte im Sinne unserer Kunden zu unternehmen ist unser Ziel“, so Kühner, der 13 Jahre Erfahrung im Bereich Digitaldruck und Werbetechnik mitbringt. Außerdem verfügt er über langjährige Erfahrung im technischen Service sowie bei Color-Management-Lösungen.

www.reflects.de