Koziol: Neuer Key Account Manager

Koziol, Erbach, heißt einen neuen Mitarbeiter in seinem Incentives-Team willkommen: Ab sofort ist Carsten Röll neuer Ansprechpartner für die Key Accounts im Gebiet Süd/Ost sowie Österreich und folgt damit auf Astrid Fischer, die in Elternzeit geht. Der studierte Marketing Manager blickt auf eine mehrjährige Tätigkeit im Vertrieb zurück und war zuvor bei der Emirat AG in München tätig.

Die koziol »ideas for friends GmbH hat sich mit originellen Designprodukten und preisgekrönten Sonderanfertigungen weltweit einen Namen gemacht und produziert seit 1927 ausschließlich in Deutschland.

www.koziol.de