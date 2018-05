IdeenPlusMarken: Neuer Geschäftsführer

IdeenPlusMarken hat einen neuen Geschäftsführer: Ab sofort leitet Andreas Schülbe an der Seite von Klaus Arntz die Geschicke des Werbeartikelverbunds. Schülbe folgt auf Britt Renz, seit 32 Jahren Inhaberin von Werbepartner Renz, die nach acht Jahren das Amt auf eigenen Wunsch weitergibt. „Die Aufgabe übernehme ich aus Verantwortung und Dankbarkeit der Gruppe gegenüber“, erklärt Schülbe. „Wir haben über Jahre von der Zugehörigkeit profitiert.“ Der Inhaber von Schülbe Werbemittel mit Sitz im fränkischen Röthenbach an der Pegnitz ist Gründungsmitglied des Verbunds und bringt seit 21 Jahren seine Ideen in die Interessengemeinschaft mit ein.

Die erste Aufgabe, die Schülbe eigenen Angaben zufolge gemeinsam mit der Gruppe angehen möchte, ist es, neue Mitglieder zu gewinnen. „Wir wollen wachsen, qualitativ und quantitativ. Wir müssen die Jüngeren mehr einbinden, sie fördern und ihnen auch Verantwortung übertragen. Wir brauchen mehr Raum für den kreativen Gedankenaustausch“, so der neue Geschäftsführer.

IdeenPlusMarken ist ein 1997 gegründeter Händlerverbund und vereint derzeit bundesweit neun Werbeartikelagenturen unter einem Dach, die sich auf leistungsstarken Fullservice spezialisiert haben.

www.ideenplusmarken.de