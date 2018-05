Tage der Medienproduktion: Fachforum etabliert sich

Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr luden der Fachverband Medienproduktion (f:mp.) und die drupa am 24. und 25. April 2018 zur zweiten Ausgabe der Tage der Medienproduktion ins Congress Center Düsseldorf (CCD) auf dem Düsseldorfer Messegelände. Der Mix aus Messe und Fachkongress traf den Nerv der Branche – mit einer nach offiziellen Angaben Verdopplung der Zahl der Aussteller und Fachbesucher gewann die Veranstaltung als jährliches Fachforum rund um Digitaldruck und Weiterverarbeitung, Material und Software weiter an Bedeutung: Mehr als 70 Unternehmen zeigten über 1.000 Fachbesuchern neue Technologien und Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette und demonstrierten gemeinsam mit Branchenpartnern, wie daraus innovative Kommunikationslösungen und Produkte zum Anfassen für die Unternehmenskommunikation werden. Mit Ständen vertreten war das Who‘s who der Digitaldruckbranche, darunter Unternehmen wie Canon, HP, Kodak, Konica Minolta, Xerox u.a. Auch einige aus der Werbeartikelbranche bekannte Lieferanten gehörten zu den Ausstellern, u.a. Audiologo, Igepa und Infoflip.

Begleitend zur Messe lieferten am ersten Tag 28 Workshops und am zweiten Tag ein Kongress ein facettenreiches inhaltliches Programm mit Schwerpunkt im Bereich Digitalisierung und ihren massiven Einflüssen auf die Branche. Sabine Geldermann, Director drupa Messe Düsseldorf, zeigte sich vom Erfolg der Veranstaltung begeistert: „Wir sind stolz, gemeinsam mit dem f:mp. in der DACH-Region deutliche Signale für den Markt und kräftige Impulse für die Branche zu setzen.“

Ein ausführlicher Bericht folgt in den Werbeartikel Nachrichten Nr. 374 (30. Mai 2018).

// Brit München

https://tdm.f-mp.de

Fotos: Brit München, © WA Media