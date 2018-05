60 Jahre Güss-Kalender

In diesem Jahr feiert der Kalenderhersteller Güss, Heiligenhaus, sein 60-jähriges Bestehen. Das 1958 von Walter Güss gegründete Unternehmen startete mit einem kleinen Sortiment an Jahresübersichten in damals einzigartiger Aufmachung und Papierqualität. 1992 übernahm die Familie Brück das Unternehmen, etablierte die Marke Güss am Markt und entwickelte das Programm fortlaufend weiter. Heute gehört Güss zu den führenden Herstellern von hochwertigen Kalendern in nahezu allen Ausführungen.

Im Jubiläumsjahr erscheinen alle Buchkalender in einem neuen Layout und mit neuer Prägung. Außerdem wird das Sortiment an Werbekalendern an die Marktgegebenheiten angepasst: Die Kalender sind jetzt bereits in kleinen Auflagen mit individueller Werbebotschaft erhältlich.

